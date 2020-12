Ο Αλεξέι Ναβάλνι εργάζεται για τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, και το Κρεμλίνο δεν βρίσκεται πίσω από τη δηλητηρίασή του δήλωσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνέντευξης Τύπου.

«Αν κάποιος ήθελε θα είχαν τελειώσει τη ‘δουλειά’» ανέφερε μάλιστα ο ρώσος πρόεδρος, ο οποίος εμφανίστηκε σε γιγαντοοθόνη.

Είναι ενδεικτικό ότι στο απόσπασμα του βίντεο ο Πούτιν αποφεύγει να αναφέρει το όνομα του Ναβάλνι, εμβληματικής μορφής της ρωσικής αντιπολίτευσης.

