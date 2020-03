Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους ανακήρυξε το ξέσπασμα του κορωνοϊού ως πανδημία.

«Η πανδημία δεν είναι λέξη που χρησιμοποιείται ελαφρά ή απρόσεκτα. Είναι μια λέξη που αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει σε παράλογο φόβο ή σε παράδοση ότι η μάχη τελείωσε, που μπορεί να προξενήσει αχρείαστο πόνο και θάνατο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως ο χαρακτηρισμός του κορωνοϊού ως πανδημία «δεν αλλάζει την αξιολόγηση του ΠΟΥ σχετικά με τον κίνδυνο που συνιστά ο κορωνοϊός. Δεν αλλάζει τι κάνει ο ΠΟΥ και δεν αλλάζουν αυτά που θα πρέπει να κάνουν οι χώρες».

«Ανησυχούμε βαθιά τόσο από τα υψηλά επίπεδα εξάπλωσης και από τη σοβαρότητά τους, αλλά και από τα ανησυχητικά επίπεδα ασυμπτωματικών κρουσμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ΠΟΥ αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 118.000 σε 114 χώρες ενώ ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 4.291.

