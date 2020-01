Ενώ η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον – Τεχεράνης μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως αλλά και ειδικότερα στις ΗΠΑ, έρευνα της Morning Consult για λογαριασμό της Politico «δείχνει» ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται το Ιράν.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι λιγότεροι από τρεις στους δέκα μπόρεσαν να προσδιορίσουν σε ποιο σημείο του χάρτη βρίσκεται η Ισλαμική Δημοκρατία.

Can you locate Iran? Just 28% of registered voters can.



Still, a 47% plurality support the airstrike that killed Gen. Qassem Soleimani, @jpiacenza writes. https://t.co/PABjSrybnl pic.twitter.com/k6rNfuryiD