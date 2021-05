Πώς θα αποτραπεί η επόμενη πανδημία; Η άποψη των ειδικών του ΠΟΥ

Στην έκθεσή τους με τίτλο: “Covid-19: Ας είναι η τελευταία πανδημία” (COVID-19: Make it the Last Pandemic) που δημοσιεύθηκε σήμερα, οι ειδικοί αυτοί καταγγέλλουν ένα “πραγματικό Τσερνόμπιλ του 21ου αιώνα” και ζητούν να γίνουν άμεσα αλλαγές στα συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης.