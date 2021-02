Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της σύλληψης του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη και του κατηγορητηρίου εναντίον του, κάνοντας αναφορές τόσο στο θέμα, όσο και στο «ελληνικό #Metoo»

Γαλλικό πρακτορείο, BBC, New York Times είναι κάποια από τα διεθνή μέσα που κάνουν λεπτομερή αναφορά στις κατηγορίες που τον βαραίνουν αλλά και την απόρριψή τους από μέρους του καλλιτέχνη.

The case of Dimitris Lignadis is the most high-profile among the numerous directors and actors to have been named in a torrent of accusations that have rocked the Greek arts world https://t.co/EkiVTUaEp3