Η Άλις Ούρμπαχ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1886 από Εβραίους γονείς. Είχε μπλε μάτια και ανοιχτά μαλλιά. Οι γονείς της είχαν μεγάλα σχέδια για τα παιδιά τους. Τα έβλεπαν ως γιατρούς ή δικηγόρους στην ανώτερη τάξη της Βιέννης, αλλά η μικρή Αλίκη δεν ήταν το παιδί - θαύμα που ήθελαν, ενδιαφερόταν μόνο για τη μαγειρική

Τουλάχιστον παντρεύτηκε έναν γιατρό, αλλά εκείνος ενδιαφερόταν περισσότερο για τον τζόγο παρά για εκείνη. Πέθανε μόλις οκτώ χρόνια μετά τον γάμο τους. Η Άλις Ούρμπαχ έμεινε μόνη με δύο μικρά παιδιά και άπορη. Τι να έκανε λοιπόν; Σηκώνει τα μανίκια και ιδρύει σχολή μαγειρικής, δίνει διαλέξεις για τη σύγχρονη βιεννέζικη κουζίνα, διοργανώνει εκθέσεις μαγειρικής και εφευρίσκει την πρώτη υπηρεσία παράδοσης ζεστών φαγητών στη Βιέννη. Με αυτόν τον τρόπο η χήρα εξασφαλίζει τα προς το ζην για τον εαυτό της και τους δύο γιους της κατά την περίοδο του μεσοπολέμου.

«Η Αλίκη ήταν μια μικροκαμωμένη, γλυκιά γυναίκα» λέει η εγγονή της, ιστορικός Δρ. Καρίνα Ούρμπαχ σε συνέντευξή της στην DW. Πρόσφατα δημοσίευσε «Το βιβλίο της Αλίκης. Πώς οι ναζί έκλεψαν το βιβλίο μαγειρικής της γιαγιάς μου» στον εκδοτικό οίκο Propyläen.

Διάσημη μαγείρισσα και στις ΗΠΑ

Η γιαγιά της ήταν διασκεδαστική και αστεία, στοργική και γενναιόδωρη και πάντα τέλεια ντυμένη, λέει η εγγονή της. Σε αντίθεση με τη γιαγιά της η ίδια δεν ξέρει να μαγειρεύει: «Γι' αυτό δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα δύο βιβλία μαγειρικής στο ράφι μας με τον τίτλο «Έτσι μαγειρεύουν στη Βιέννη!», λέει.

