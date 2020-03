Ένας 16χρονος μαθητής «έσπασε» το πρωτόκολλο, καθώς δεν κρατήθηκε και αγκάλιασε τη Μέγκαν Μαρκλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της σε σχολείο του Λονδίνου την Παρασκευή.

Ο νεαρός, παρ’όλα αυτά, έγραψε ένα γράμμα στον πρίγκιπα Χάρι ζητώντας του συγγνώμη που αγκάλιασε τη γυναίκα του.

Ο 16χρονος Έικερ έβγαζε λόγο και όταν είδε τη Μέγκαν δίπλα του από τον ενθουσιασμό του είπε: «Είναι πραγματικά πολύ όμορφη», ενώ στη συνέχεια είπε ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής του έως τώρα.

Essex schoolboy Aker Okoye, 16, told classmates "she really is beautiful, innit" as he was joined on stage by the Duchess of Sussex.



Read more here: https://t.co/6WAjMIjCtu pic.twitter.com/crqPWG5TTT