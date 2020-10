Η Χόουπ Χικς, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό με αποτέλεσμα το ζέυγος Τραμπ να τεθεί σε καραντίνα και στην συνέχεια να ανακοινωθεί πως είναι θετικό στον κορωνοιο.

«Η Hope Hicks η οποία εργάζεται πολύ σκληρά, χωρίς να παίρνει ούτε μια ανάσα, βρέθηκε θετική στον Covid-19. Τρομερό! Η Πρώτη Κυρία και εγώ περιμένουμε τα αποτελέσματα του τεστ. Στο μεταξύ θα παραμείνουμε σε καραντίνα!», είχε γράψει στο λογαριασμό του στο Twitter o πρόεδρος των ΗΠΑ.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!