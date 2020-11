Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η περιουσία της πρώην συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα Τραμπ, ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια δολάρια και ουκ ολίγοι αναρωτιούνται πώς η έκανε την τεράστια περιουσία της - αφού το οικογενειακό background της δεν μπορούσε να προφητεύσει κάτι τέτοιο.

Κόρη ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και μιας τηλεφωνήτριας, η Ιβάνα γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1949 στην πόλη Ζλιν της τότε Τσεχοσλοβακίας και άρχισε να ασχολείται με το σκι από την ηλικία των τεσσάρων. Μεγαλώνοντας, εργάστηκε ως δασκάλα του σκι μέχρι που παντρεύτηκε το 1971 τον πλατωνικό της έρωτα, έναν Αυστριακό καθηγητή του σκι ονόματι Άλφρεντ Βίνκλμαϊερ για να αποκτήσει αυστριακό διαβατήριο, με το οποίο μπόρεσε να φύγει από το ανατολικό μπλοκ στη Δύση.

Λίγα χρόνια μετά και πιο συγκεκριμένα λίγο μετά το 1973 -όταν δηλαδή χώρισε με τον καθηγητή- η Ιβάνα μετακόμισε στον Καναδά, όπου και εργάστηκε ως μοντέλο. Ένα πάρτι το 1976 έμελλε να της αλλάξει την ζωή... αφού όπως φαντάζεστε, εκεί, γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα χρόνο μετά την γνωριμία τους οι δύο τους παντρεύτηκαν. Η Ιβάνα, απέκτησε τότε, την αμερικανική υπηκοότητα και ενώ όλα έδειχναν υπέροχα μεταξύ τους, μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας και τρια παιδιά, το ζευγάρι αποφασίζει να ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους.

Το διαζύγιο, τότε, στοίχισε πολύ ακριβά στον Τραμπ και η Ιβάνα κατάφερε να "αποσπάσει" σε σημερινή αξία κάπου 100 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, και όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, η Ιβάνα αξιοποίησε το όνομα του Trump και άνοιξε διάφορες επιχειρήσεις όπως την Ivana Inc. και την Ivana Haute Couture, ενώ αγόρασε και το 33% μιας μεγάλης εφημερίδας στην Κροατία. Πέρα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Ιβάνα εμφανιζόταν και σε διάφορα τηλεοπτικά σόου και ταινίες όπως το “Ivana Young Man” το “Dancing With The Stars” στην Ιταλία και το “First Wives Club”. Και ενώ με την πάροδο του χρόνου κατάφερε να μεγαλώσει αρκετά την περιουσία της, η ίδια δεν επαναπαύτηκε. Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε έντονα με την συγγραφή βιβλίων ανάμεσά τους την αυτοβιογραφία με τον τίτλο “Raising Trump” και το “The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again” («Τα Καλύτερα Έρχονται: Αντιμετωπίζοντας το Διαζύγιο κι Απολαμβάνοντας Ξανά τη Ζωή»)... οπότε αν αναλογιστούμε τις έξυπνες κινήσεις της, τα 100 εκατομμύρια στον λογαριασμό της, τελικά, δεν θα έπρεπε να κάνουν και τόση εντύπωση.

Για την ιστορία να πούμε πως η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να έχει στον λογαριασμό της τα μισά χρήματα που διαθέτει η Ιβάνα - δηλαδή 50 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: Must