Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο πραγματοποιεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μια επίσκεψη επικεντρωμένη «στη θρησκευτική ελευθερία», όμως δεν έχει προβλεφθεί καμιά συνάντησή του με τους τούρκους ηγέτες, τους οποίους δηλώνει εντούτοις ότι θέλει «να πείσει» να πάψουν τις «πολύ επιθετικές» ενέργειές τους.

Ο Πομπέο άρχισε την επίσκεψη αυτή, το πρόγραμμα της οποίας έχει προκαλέσει επικρίσεις από την Άγκυρα, με μια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πριν ξεναγηθεί στο γειτονικό τζαμί Ρουστέμ Πασά.

Η συνάντηση του κ. Πομπέο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη έιχε διάρκεια μία ώρα και αμέσως μετα ο κ. Βαρθολομαίος ξενάγησε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, στον πατριαρχικο ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι δύο άντρες δεν έκαναν δηλώσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, πρόκειται για μια ιστορική επίσκεψη, συνέχεια επισκέψεων και άλλων υπουργών εξεωτερικών των ΗΠΑ όπως της Χίλαρυ Κλίντον και της Μαντλίν Ολμπράιτ κατά το παρελθόν.

Όπως ανέφερε, ο κ. Εμμανουήλ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αισθάνθηκε ιδιαίτερα ευτυχής, καθώς συζητήθηκαν θέματα όπως των θρησκευτικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιώματων, της διασφάλισης της παρουσίας χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και της συμβολής των χριστιανικών κοινοτήτων στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

Ερωτηθείς για το αν συζητήθηκε το θέμα της μετατροπής σε τέμενη της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας ο κ. Εμμανουήλ, είπε ότι έγινε συζήτηση, αλλά επειδή πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, δεν θα γίνει κάποια δήλωση, απο πλευράς Πατριαρχείου.

Σε tweet του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε πως “είναι τιμή μου που συναντήθηκα με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, και που επισκέφθηκα τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ως ηγέτης του Ορθόδοξου κόσμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος, καθώς συνεχίζουμε να προωθούμε την θρησκευτική ελευθερία ανά τον κόσμο”.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να συζητήσει «θρησκευτικά ζητήματα στην Τουρκία και την περιοχή» και να υπογραμμίσει «τη σταθερή θέση» των Ηνωμένων Πολιτειών στα θέματα αυτά, τα οποία ο Μάικ Πομπέο έχει αναγάγει σε κύρια προτεραιότητά του στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV