Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Σάντο Ντομίνγκο, στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως έγινε γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Με ανάρτηση του στο twitter ο Πομπέο εκφράζει το ξεκάθαρο μήνυμα των ΗΠΑ στην Τουρκία το οποίο δόθηκε στην συνάντηση που είχαν.

Πρέπει να μειωθεί η ένταση στην ανατολικη Μεσόγειο ήταν το μήνυμα του αμερικανού ΥΠΕΞ στον Τούρκο ομόλογό του όπως προκύπτει από το tweet του κ. Πομπέο.

«Είχαμε μια συζήτηση που έγινε την κατάλληλη στιγμή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την επείγουσα ανάγκη να μειωθουν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet του Αμερικανού ΥΠΕΞ.



Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών την Παρασκευή είχε συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια στην Βιέννη με τον Μάικ Πομπέο να μιλά και τότε για ανάγκη αποκλιμάκωσης επισημαίνοντας ότι η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρή.

.@SecPompeo "met today with Greek Foreign Minister Nikos Dendias in Vienna, Austria. Secretary Pompeo and Foreign Minister Dendias discussed the strong U.S.-Greece bilateral relationship and the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean," per @StateDept