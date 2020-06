Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάικ Πομπέο κατήγγειλε την Πέμπτη τα «ψέματα» του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, το βιτριολικό βιβλίο του οποίου για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

«Είναι λυπηρό όσο και επικίνδυνο το ότι ο τελευταίος δημόσιος ρόλος του Τζον Μπόλτον είναι αυτός του προδότη ο οποίος βλάπτει την Αμερική παραβιάζοντας την ιερή εμπιστοσύνη του λαού της», ανέφερε ο Πομπέο σε γραπτή τοποθέτησή του.

Δεν διέψευσε ωστόσο συγκεκριμένα τα αποσπάσματα του βιβλίου του Μπόλτον που αφορούν τον ίδιο: σύμφωνα με αυτά, ο Πομπέο είχε κρίνει σε μία αξιομνημόνευτη περίπτωση το 2018, απευθυνόμενος στον τότε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν εκστόμιζε παρά «βλακείες».

«Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, όμως (κρίνοντας) από τα αποσπάσματα που προδημοσιεύθηκαν, ο Τζον Μπόλτον διαδίδει πολλά ψέματα, είτε πρόκειται για μισές αλήθειες ή για πράγματα εντελώς αντίθετα στην αλήθεια», πρόσθεσε ο Πομπέο.

«Προς τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο: ξέρετε ότι η Αμερική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι μια δύναμη που δρα για το καλό στον κόσμο», συμπλήρωσε στη σύντομη τοποθέτησή του, που τιτλοφόρησε «Ήμουν κι εγώ σ’ αυτό το δωμάτιο», αναφερόμενος στον τίτλο του επίμαχου βιβλίου του Μπόλτον, The Room Where it Happened («Το δωμάτιο όπου έγινε»).

Στο βιβλίο, εκτενή αποσπάσματα του οποίου προδημοσιεύθηκαν στον αμερικανικό Τύπο τις τελευταίες ημέρες, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, που αποπέμφθηκε από τον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζει έναν Ντόναλντ Τραμπ ανίδεο για βασικά πράγματα, με μόνο ένα πράγμα στο μυαλό του, την επανεκλογή του, παντελώς αδιάφορο για το αν θα θέσει σε κίνδυνο τις ΗΠΑ για να την εξασφαλίσει.

Αφηγείται επίσης ότι ο Πομπέο, ο οποίος δημοσίως επιδεικνύει πάντα πίστη στον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο, τον επικρίνει με σφοδρότητα πίσω από την πλάτη του.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Μπόλτον, είχε πει κατ’ ιδίαν ότι η στρατηγική του μεγιστάνα για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα, την οποία επίσημα δεν έχει πάψει να υπερασπίζεται, στην πραγματικότητα δεν είχε «καμία πιθανότητα επιτυχίας» εξαρχής.

Ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φέρεται ακόμη να είπε, αφού άκουσε μια εμπιστευτική συζήτηση του Τραμπ, πως «παραλίγο να πάθει καρδιακή ανακοπή» εξαιτίας όσων έλεγε ο μεγιστάνας των ακινήτων.

