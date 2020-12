Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κατηγόρησε σήμερα Τρίτη τη Ρωσία ότι «απειλεί τη σταθερότητα της Μεσογείου» και ότι «διασπείρει το χάος» στις χώρες της περιοχής.

Σε μια ανακοίνωση για τη «ρωσική επιρροή στη Μεσόγειο», ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών απαντά στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, «που κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια» στην περιοχή. «Ο κ. Λαβρόφ έχει πραγματικά άδικο και προσπαθεί να ξαναγράψει την Ιστορία», υποστήριξε.

«Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται με αποτελεσματικό τρόπο μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους και υποστηρίζουν την πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Λιβύη», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Twitter.

«Η Ρωσία, από την πλευρά της, υπονομεύει την εσωτερική πολιτική χωρών στην περιοχή της Μεσογείου, υποστηρίζει τον βάναυσο δικτάτορα της Συρίας (Μπασέρ αλ-Άσαντ) και τροφοδοτεί τη σύγκρουση στη Λιβύη μέσω οργανώσεων συμμάχων της», είπε ακόμη.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να απειλεί τη σταθερότητα στη Μεσόγειο μετερχόμενη πολλές τεχνικές προκειμένου να διαδώσει την παραπληροφόρηση, να υπονομεύσει την εθνική κυριαρχία και να διασπείρει το χάος, τις συγκρούσεις και τη διαίρεση στις χώρες της περιοχής», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μάικ Πομπέο.

Lavrov says the U.S. is “playing games” in the Mediterranean but in reality the U.S. works productively with regional partners and supports @UN political processes in Libya.