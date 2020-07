«Όσον αφορά την Αγία Σοφία είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω σε αυτό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Live now! Watch @SecPompeo participate in @TheHill's "New Threats, New Defense: The Future of National Security" virtual event. https://t.co/pqo1TgHXmU