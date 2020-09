Τη διαρκή υποστήριξη των ΗΠΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



«Μεγάλη ευχαρίστηση να συναντηθώ με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο για να συζητήσουμε τη διαρκή υποστήριξή μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ορθόδοξη κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας φίλος και συνεργάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.



Την ανησυχία της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας για την επιθετική και στρατιωτική συμπεριφορά της Τουρκίας, εξέφρασε από πλευράς του ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στον Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Άγκυρας θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή.

A great pleasure to meet with Archbishop @Elpidophoros to discuss our enduring support for the Ecumenical Patriarchate. The Orthodox community is a vital friend and partner to the United States. pic.twitter.com/5WffJF4KcW