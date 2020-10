Την εκεχειρία που έχουν συμφωνήσει καλεί να εφαρμόσουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ η Αρμενία καιι το Αζερμπαϊτζάν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για εκεχειρία όπως έχει συμφωνηθεί και να σταματήσουν να στοχοθετούν περιοχές που κατοικούνται από άμαχους», έγραψε στο Twitter o Πομπέο, ενώ σφοδρές μάχες μαίνονται μεταξύ των αρμενικών αυτονομιστικών δυνάμεων του Ναγκόρνο Καραμπάχ και του αζερικού στρατού.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

Σημειώνεται ότι η Ρωσία είναι στην πρώτη γραμμή σε μια προσπάθεια να δώσει διπλωματική απάντηση στις σοβαρότερες εχθροπραξίες που σημειώνονται από το 1994 μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία το Σάββατο στη Μόσχα έπειτα από 11 ώρες διαπραγματεύσεων. Ωστόσο η εκεχειρία δεν διατηρήθηκε παρά τις εκκλήσεις για τον σεβασμό της από τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ