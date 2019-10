Διακομματικό τσουνάμι αντιδράσεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ σημειώνεται στις ΗΠΑ μετά την απόφασή του να αποσύρει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις από τη βόρεια Συρία. Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί επικρίνουν σφόδρα των αμερικανό πρόεδρο, με μερικούς μάλιστα να κάνουν λόγο για «προδοσία».



«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ο πρόεδρος έχει στοιχηθεί με τους αυταρχικούς ηγέτες της Τουρκίας και της Ρωσίας εις βάρος των πιστών συμμάχων μας και των συμφερόντων της Αμερικής. Η απόφασή του είναι μια αηδής προδοσία τόσο των Κούρδων όσο και του όρκου του ως πρόεδρος» δήλωσε χαρακτηριστικά η πρώην υπουργός Εξωτερικών των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2016.

