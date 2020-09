Καλά κρατεί ο πόλεμος προπαγάνδας, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν δημοσίευσε την Κυριακή ένα βίντεο που, όπως υποστηρίζει, φέρεται να δείχνει τον "βομβαρδισμό στρατιωτικού εξοπλισμού των Αρμενικών δυνάμεων" στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Στο βίντεο διακρίνεται κτιριακό συγκρότημα με ραντάρ, που "λοκάρεται" από ιπτάμενο σκάφος και κατόπιν μια ισχυρή έκρηξη.

Ο ηγέτης του Ναγκόρνο Καραμπάχ επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο αποσχισθείς θύλακας έχασε κάποιες θέσεις του, στις συγκρούσεις με τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν.

Eίχε προηγηθεί βίντεο του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας που φέρεται να δείχνει την καταστροφή αζέρικων στρατιωτικών οχημάτων.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν λόγω της αποσχισθείσας περιοχής συνεχίζονταν το πρωί, με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν βαρύ πυροβολικό, όπως ανακοίνωσαν.

