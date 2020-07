Ένας «πόλεμος» φαίνεται πως έχει ξεσπάσει μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter για το θέμα της ελευθερίας του τύπου μετά τη σύλληψη του 30χρoνου πρώην δημοσιογράφου της εφημερίδας Kommersant Ιβάν Σαφρόνοφ και συμβούλου επικοινωνίας του γενικού διευθυντή της Roskosmos (ρωσική διαστημική υπηρεσία) με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

«Παρατηρούμε τη μια σύλληψη μετά την άλλη Ρώσων δημοσιογράφων και αυτό αρχίζει να θυμίζει μια συντονισμένη καμπάνια εναντίον της ελευθεροτυπίας», έγραψε η εκπρόσωπος τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στην Μόσχα Ρεμπέκα Ρος, την μέρα που συνέλαβαν τον Σαφρόνοφ, σημειώνοντας στην ανάρτηση της τον λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

“#Russia through the eyes of the media in 2020” is a more current topic. Watching arrest after arrest of Russian journalists – it’s starting to look like a concerted campaign against #MediaFreedom. @mfa_russia