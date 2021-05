Μία πολύ ενδιαφέρουσα κατοικία προστέθηκε στη σελίδα καταχώρησης αγγελιών της εταιρείας πώλησης ακινήτων, Sotheby’s International Realty.

Η κατοικία ονομάζεται «The Darth Vader House« (Το Σπίτι του Νταρθ Βέιντερ) λόγω του σχεδιασμού με γωνίες που θυμίζουν παρόμοιες γωνίες στο αεροσκάφος Executor και το TIE Fighter του Βέιντερ, βρίσκεται στο Χιούστον του Τέξας.

Η σύγχρονη κατοκία 7.000 τ.μ. διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια και βρίσκεται σε έκταση 1,6 στρέμματα.

