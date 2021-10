Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που φέρεται να είναι ο κατά συρροή δολοφόνος με το όνομα Zodiac, υποστηρίζει ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών που ασχολούνται με άλυτες υποθέσεις, ενώ η αστυνομία θεωρεί την υπόθεση ακόμη ανοιχτή.

Η ομάδα ερευνητών με το όνομα Case Breakers αποτελείται από 40 πρώην αστυνομικούς, οι οποίοι μέσω νέων στοιχείων και πληροφοριών από μάρτυρες πιστεύουν ότι βρήκαν ποιος είναι ο περιβόητος δολοφόνος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει ο Zodiac πέθανε το 2018, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του δεν έχουν απαντήσει στο CNN που προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ο Zodiac θεωρείται υπεύθυνος για τουλάχιστον 5 δολοφονίες στη Βόρεια Καρολίνα από το 1968 έως το 1969.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Φραντσίσκο απαντώντας στους ισχυρισμούς γύρω από την υπόθεση επιβεβαίωσε ότι είναι ακόμη ανοιχτή. «Δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε σε πιθανούς υπόπτους, καθώς η έρευνα είναι ακόμη ανοιχτή.»

Το FBI, επίσης, υποστηρίζει την αστυνομία και δεν αναγνωρίζει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

🤯 - The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators.



Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h