Δίκαιη δίκη δεν υπήρξε. Η γυναικεία ενδυμασία που επιτάσσει το Ισλάμ σε πολλές μουσουλμανικές χώρες, στην Κίνα αρκεί για να οδηγήσει ανθρώπους από την μειονότητα των Ουιγούρων στη φυλακή. Ένα ζευγάρι Ουιγούρων αναγκάστηκε να χωρίσει, αφού οδηγήθηκε σε κράτηση. Οι Ουιγούροι είναι μια τουρκόφωνη μειονότητα της Κίνας που ζει στη βορειοδυτική επαρχία Σινζιάνγκ. Ως σουνίτες μουσουλμάνοι δέχονται έντονες πιέσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Σύμφωνα με απόρρητη έκθεση του γερμανικού υπ. Εξωτερικών της 22 Δεκεμβρίου 2019, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο σε σύνολο δέκα εκατομμυρίων Ουιγούρων φυλακίστηκαν. Το γερμανικό υπουργείο κάνει μάλιστα λόγο για «στρατόπεδα εκπαίδευσης» και «μαθήματα ιδεολογίας που γίνονται κάτω από δρακόντειες συνθήκες».

Μυστικός κατάλογος κρατούμενων

Η περίπτωση του μουσουλμανικού ζευγαριού με τη σύζυγο που είχε καλυμμένο το πρόσωπό της είναι η πρώτη που έρχεται στο φως, ενώ μια μακρά λίστα με ονόματα κρατούμενων δόθηκε στη διάθεση της DW από κοινού με τα NDR, το WDR και τη Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με έρευνα των παραπάνω γερμανικών μέσων, που ανέλυσαν τα στοιχεία, βασική κατηγορία εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονται στην επίμαχη λίστα είναι ο «εξτρεμισμός», ωστόσο στην πραγματικότητα μόνο τρία άτομα φέρονται να είναι μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Hizb-ub-Tahrir, η οποία έχει απαγορευθεί και στη Γερμανία. Η προσεκτική ανάλυση των στοιχείων, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, δείχνει ότι οι Ουιγούροι διώκονται συστηματικά εξαιτίας της θρησκείας και της γλώσσας τους. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι οι 311 κρατούμενοι έχουν οδηγηθεί σε συνθήκες κράτησης χωρίς ουσιώδη λόγο: είτε γιατί έχουν μακριά γενειάδα, είτε επειδή προσεύχονται, φορούν μαντίλα ή λόγω συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

