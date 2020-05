Ιστορία γράφει ένα μικρό γαλλικό χωριό, καθώς εξέλεξε την πρώτη τρανς δήμαρχο στη χώρα.

Η Μαρί Κάου που κέρδισε τις τοπικές εκλογές που έγιναν το περασμένο Σάββατο στο χωριό Τιλού ντε Μασιέν που βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και έχει λιγότερους από 600 κατοίκους. Δήλωσε ότι το φύλο της δεν αποτέλεσε καν θέμα κατά την προεκλογική εκστρατεία και πως οι ψηφοφόροι την εξέλεξαν για το κοινωνικό της πρόγραμμα.

«Δεν με ψήφισαν επειδή ήμουν ή δεν ήμουν τρανς. Με ψήφισαν για ένα πρόγραμμα με αρχές», «οι κάτοικοι ήθελαν αλλαγή», δήλωσε η νέα δήμαρχος.

