Valtion talousarvio äänestetty, sähköposteihin vastattu ja kuppilan piikki maksettu. Aika vetäytyä kotiin joulun viettoon perheen ja läheisten kanssa. Huomenna suuntaan Tammelantorille ja hankin joulukranssin seinälle. Kuusi jää ostamatta kävelemään opettelevan pikkuneidin vuoksi. Jos sitä ehtisi pitkästä aikaa lukemaan vaikka kaunokirjallisuutta. Oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Olkaa ihmisiä toisillenne ❤️

A post shared by Sanna Marin (@sannamarin) on Dec 21, 2018 at 4:28am PST