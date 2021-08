Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πέντε ως έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε χρήση πυροβόλων όπλων χθες Πέμπτη το βράδυ στο Πλίμουθ, στη νότια Αγγλία.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τον αριθμό των θυμάτων.

There have been a number of fatalities at the scene and several other casualties are receiving treatment.

A critical incident has been declared.

The area has been cordoned off and police believe the situation is contained. pic.twitter.com/4oRCTNh0Mx