Πολλά προβλήματα φαίνεται να έχει να αντιμετωπίσει τελευταία η οικογένεια Κλούνεϊ. Πέρα από τα τελευταία δημοσιεύματα που θέλουν τον Τζόρτζ και την Αμάλ να έχουν προβλήματα στο γάμο τους με τις φήμες για διαζύγιο να κάνουν τον γύρο των media, τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις σοβαρές ζημιές στην έπαυλή τους στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η έπαυλη της οικογένειας Κλούνεϊ έξω από το Λονδίνο, στο Μπέρκσιρ, πλημμύρισε εξαιτίας της κακοκαιρίας Ντένις. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες, ο κήπος και το γήπεδο τέννις της έπαυλης έχουν πλημμυρίσει εντελώς.

George and Amal Clooney's multimillion country pile submerged under floodwater: Storm Dennis has hit International human rights lawyer Amal Clooney and her actor husband George Clooney's Berkshire mansion and epic grounds https://t.co/vVUtcnnX60 pic.twitter.com/zW9k3VWkP1