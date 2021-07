Τις πληγείσες περιοχές στη Βαλλονία επισκέφθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Αλεξάντερ ντερ Κρόο και τον επίτροπο Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς.

«Στο Ροσφόρ και το Πεπινστέρ είδα την καταστροφή των πλημμυρών» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο twitter.

«Η καρδιά μου πόνεσε όταν συνάντησα ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τις οικονομίες μιας ζωής. Τους είπα: Η Ευρώπη είναι μαζί σας. Μοιραζόμαστε τη θλίψη σας. Θα σας βοηθήσουμε να ξαναχτίσετε» προσέθεσε.

