Μια βάρκα με περισσότερους από 50 επιβαίνοντες ανετράπη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, έγινε σήμερα γνωστό από τον ΟΗΕ, στο τελευταίο περιστατικό με μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη.

Το ακριβές σημείο του ναυαγίου δεν έχει αποσαφηνιστεί, αναφέρει στο Twitter η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο εκπρόσωπος τύπου της ακτοφυλακής της Λιβύης είπε ότι έχει σταλεί στην περιοχή σκάφος του λιμενικού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Boat remains in distress & has not yet been found. No further information available - #UNHCR team remains in alert to respond to any humanitarian needs https://t.co/zXfxigsRBe