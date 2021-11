Πόλεμο και πολιορκία, θυμίζουν τα πλάνα στα σύνορα Λευκορωσίας – Πολωνίας, καθώς χιλιάδες απελπισμένοι μετανάστες που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος του πολωνικού φράχτη, «πολιορκώντας» τον.



Με τον φράχτη, να μην αποτελείται από τίποτε άλλο από συρματοπλέγματα, τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία των συνόρων, οι μετανάστες έχουν στήσει έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό, μια παραγκούπολη σε απόσταση λίγων μέτρων από το φράχτη, ζητώντας ευκαιρία να περάσουν στα ευρωπαϊκά εδάφη. Από πλευράς Πολωνίας, οι αρχές έχουν κηρυχθεί σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής και υπάρχει ενίσχυση δυνάμεων, ενώ υπάρχουν και ένστολοι από άλλες χώρες.

Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια αύξηση του αριθμού μεταναστών που εισέρχονται στο ευρωπαϊκό μπλοκ, με την άφιξη πολλών ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή μέσω της Λευκορωσίας να αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε την Παρασκευή ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex Φαμπρίς Λεγκερί.

Drone captures makeshift migrant camp on border with Poland #migrants #Belarus #Poland pic.twitter.com/L0NCjkyh9x

Migrants at Polish border flock to collect wood as crisis continues#migrants #Belarus #Poland pic.twitter.com/3Qpaty1qc4