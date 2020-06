Στο επίκεντρο της δημοσιότητας για άλλη μια φορά ο Donald Trump... και δεν είναι για καλό!

Όπως αποκαλύπτεται, σύμφωνα με το must, μέσα από το πολυαναμενόμενο βιβλίο «The room where it all happened» («Το δωμάτιο στο οποίο συνέβησαν όλα») που θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster... ο πλανητάρχης είχε την εντύπωση πως η η Φινλανδία είναι μέρος της Ρωσίας!

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου και πρώην σύμβουλος του Trump σε θέματα εθνικής ασφαλείας John Bolton και βάση δημοσιεύματος του newsnowfinland.fi, o πρόεδρος ρώτησε τον πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, John Kelly, κατά πόσον η Φινλανδία αποτελεί τμήμα της ρωσικής επικράτειας ενόψει του ταξιδιού του το 2018 στο Ελσίνκι για τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Vladimir Putin.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αποκάλυψη αυτή αποτέλεσε αφορμή έντονης κριτικής προς το πρόσωπο του Trump. Να αναφέρουμε πως ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να αποτρέψει την έκδοση του βιβλίου καθώς υποστηρίζει ότι στο βιβλίο περιέχονται απόρρητα στοιχεία που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: must