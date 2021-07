Ο πιλότος του ρωσικού επιβατηγού αεροσκάφος Antonov An-28 στο οποίο επέβαιναν 18 άνθρωποι, Φαρχούχ Χασάνοφ, που αναγκάστηκε να κάνει ανώμαλη προσγείωση εκτός αεροδρομίου, δήλωσε ότι σταμάτησαν και οι δύο κινητήρες του μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο της πόλης Κέντροβι, προσθέτοντας ότι με τα αίτια του ατυχήματος θα ασχοληθεί ειδική επιτροπή.

«Σταμάτησαν και οι δύο κινητήρες. Η επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια. Δεν είχαμε καιρό να σκεφθούμε, έπρεπε να κάνουμε την δουλειά μας. Είμαστε καλά. Όλοι είναι ζωντανοί, υγιείς και αυτό είναι το κύριο», δήλωσε ο Χασάνοφ μετά την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους στην πόλη οόμσκ, μετά την επιτυχή επιχείρηση διάσωσης.

Το ελικόπτερο ΜΙ-8 με 12 επιβάτες έφθασε στις 18.02 ώρα Ελλάδος στην πόλη Τόμσκ. Δεν έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

An #AntonovAn28 passenger plane carrying 18 people that went missing over the #Siberian region of #Tomsk has been found, #Russia ’s Ministry of Emergency Situations said on Friday. pic.twitter.com/7krmgn9lIp

«Όλοι μας πιστέψαμε ότι έγινε θαύμα και ευχαριστούμε τους πιλότους για τον επαγγελματισμό τους που συνέβαλε στο να είναι όλοι ζωντανοί» δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Σεργκέι Ζβάτσκιν.

Κατά την ανώμαλη προσγείωση το αεροσκάφος An-28 αναποδογύρισε. «Υπέστη ζημιές το ρύγχος του αεροσκάφους, καθώς και το σύστημα προσγείωσης» ανέφερε πηγή στο πρακτορείο TASS, το οποίο έδωσε την δημοσιότητα φωτογραφία με το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο.

Νωρίτερα το υπουργείο Εκτάκτων καταστάσεων είχε ανακοινώσει ότι 12 επιβάτες θα μεταφέρονταν από το χωριό Μπακτσάρ στο Τόμσκ με ελικόπτερο και έξι επιβαίνοντες θα μεταφερθούν με λεωφορείο. Συνολικά στο αεροσκάφος επέβαιναν 18 άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις μέλη του πληρώματος.

Το ρωσικό επιβατηγό αεροσκάφος An-28 χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του σήμερα από το αεροδρόμιο της πόλης Κέντροβι με προορισμό την πόλη Τομσκ, εξέπεμψε σήμα κινδύνου σε απόσταση 160 χιλιομέτρων από την πόλη Κολπάσεβο, και λίγο αργότερα εντοπίσθηκε το σημείο που πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση.

All passengers and crew of An-28 plane that earlier crash landed in Tomsk region were safely evacuated; medics and psychologists are awaiting them at Tomsk airport. Hero captain Anatoly Prytkov, 56 landed the plane after its both engines failed soon after take off pic.twitter.com/x6AO1y210S