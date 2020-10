Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης συζήτησε με τον Αμερικανό αξιωματούχο τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, τις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσογειο, καθώς και τα επόμενα βήματα στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ.

☎️ FM @Christodulides discussed latest provocative action by #Turkey in relation to fenced area of #Varosha & #Ankara's continuing illegal activities in #EastMed in conversation with #US @SecPompeo. Also talked about next steps in further strengthening bilateral cooperation

