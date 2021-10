Πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία του Έσεξ, ο Βρετανός βουλευτής των Συντηρητικών Ντέιβιντ Άμες, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο βουλευτής την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε αίθουσα εκκλησίας στην πόλη Λι-ον-Σι της περιφέρειάς του στο Δυτικό Σάουθεντ του Έσεξ.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



