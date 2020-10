Ο Τζόνι Νας, τραγουδιστής-τραγουδοποιός, ηθοποιός και παραγωγός που ξεκίνησε την καριέρα του από την ποπ μουσική σκηνή και έγινε από τους πρώτους σταρ της reggae πέθανε σε ηλικία 80 ετών.



Ο Νας, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Χιούστον, την πόλη, στην οποία γεννήθηκε, δήλωσε στο AP ο γιος του, Τζόνι Νας Τζούνιορ.



Ο Τζόνι Νας ήταν ο δημιουργός και ερμηνευτή του ύμνου με τις πωλήσεις εκατομμυρίων «I Can See Clearly Now».



Ο τραγουδιστής ήταν στην ηλικία των 30 χρόνων όταν το «I Can See Clearly Now» έφτασε στην κορυφή των charts το 1972.



Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ήταν έφηβος που τραγουδούσε επιτυχίες άλλων όπως το «Darn That Dream». Μια δεκαετία αργότερα, ήταν συνιδρυτής δισκογραφικής εταιρείας, ένας τους λίγους γεννημένους στην Αμερική τραγουδιστές της reggae και βοήθησε να ξεκινήσει την καριέρα του, ο φίλος του, Μπομπ Μάρλεϊ.



Ο Νας επαινούσε «την αύρα αυτού του μικρού νησιού» όταν μιλούσε για την Τζαμάικα και ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφεραν τη reggae στο κοινό των ΗΠΑ.



Γνώρισε εμπορική επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν κυκλοφόρησε τις επιτυχίες «Hold Me Tight», «You Got Soul» μια πρώιμη έκδοση του «Stir It Up» του Μάρλεϊ και το πιο γνωστό τραγούδι του, «I Can See Clearly Now».



Σύμφωνα με πληροφορίες το τραγούδι γράφτηκε από τον Νας, ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Το «I Can See Clearly Now» μια ιστορία για το πως ξεπερνιούνται οι δυσκολίες πάντα ανέβαζε διάθεση των αμέτρητων ακροατών με την υπόσχεση για μια «φωτεινή, φωτεινή ηλιόλουστη μέρα».



«Πιστεύω ότι η μουσική είναι οικουμενική. Η μουσική είναι για τα αυτιά και όχι για την εποχή» δήλωσε Νας στον Κάμερον Κρόου, συντάκτη του Zoo World Magazine, το 1973.« Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που λένε ότι μισούν τη μουσική. Έχω συναντήσεις μερικούς, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τους πιστεύω».



Ο Νας παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε δύο παιδιά. Αγαπούσε τα άλογα ιππασίας από την παιδική του ηλικία και ως ενήλικας ζούσε με την οικογένειά του σε ένα ράντσο στο Χιούστον, όπου για χρόνια διοργάνωσε επίσης παραστάσεις ροντέο στο Johnny Nash Indoor Arena.

