Πέθανε ο θρύλος της country μουσικής Κένι Ρότζερς

Ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Τέξας, ήταν γνωστός για μια σειρά από επιτυχίες, όπως οι: "The Gambler", "Lucille" και "Islands in the Stream".