Πέθανε ο συνιδρυτής των Mazzy Star, Ντέιβιντ Ρόμπακ

Οι «Mazzy Star» κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ «She Hangs Brightly» το 1990. Ακολούθησε το «So Tonight That I Might See» με το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματο, το «Fade into You».