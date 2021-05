Ο Μπο, ο σκύλος του Μπαράκ Ομπάμα που έγινε ένας σταρ του Λευκού Οίκου, πέθανε χθες, Σάββατο, από καρκίνο, ανακοίνωσε ο πρώην αμερικανός πρόεδρος και μίλησε για τη «γλυκιά και σταθερή παρουσία του στη ζωή μας».

Ο Ομπάμα είχε υποσχεθεί στις δύο κόρες του, τη Μάλια και τη Σάσα, ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα σκύλο μετά τη νίκη του του στις εκλογές το 2008 και έτσι ο Μπο έκανε την είσοδό του στην οικογένεια.

«Σήμερα (Σάββατο) η οικογένειά μας έχασε έναν αληθινό φίλο και ένα πιστό σύντροφο. Για πάνω από μια δεκαετία, ο Μπο ήταν μια ήταν μια συνεχής, ευγενική παρουσία στη ζωή μας - χαρούμενος που μας έβλεπε στις καλές μέρες μας, στις κακές μέρες μας, και καθημερινά αναμεταξύ τους. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν και περισσότερο από ό, τι περιμέναμε ποτέ. Θα μας λείψει πολύ», ανακοίνωσε στο Twitter ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος ανήρτησε επίσης φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται με τον σκύλο του καθώς και με τα παιδιά του.

Ο Μπο, ένας ασπρόμαυρος πορτογαλικός σκύλος του νερού, ήταν δώρο του γερουσιαστή Έντουαρντ Κένεντι προς την οικογένεια Ομπάμα.

Έκανε συχνά την εμφάνισή του σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, είχε συναντήσει τον πάπα, είχε επισκεφθεί παιδιά στο νοσοκομείο και είχε πετάξει με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One.

«Ως οικογένεια, ο Μπο θα μας λείψει πολύ», δήλωσε από την πλευρά της στο Instagram η πρώτην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα.

