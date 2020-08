Έφυγε από την ζωή κιθαρίστας Jack Sherman, γνωστός για την συμμετοχή του στο συγκρότημα Red Hot Chili Peppers

Ήταν 64 ετών.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

«Ήταν ένα ξεχωριστό άτομο και τον ευχαριστούμε για τις καλές στιγμές, τις κακές και όσα μεσολάβησαν» έγραψε το συγκρότημα στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Σέρμαν, ήταν ο δεύτερος κατά σειρά κιθαρίστας που είχε συμμετάσχει στο συγκρότητα, αντικαθιστώντας για δύο χρόνια τον Χίλελ Σλόβακ.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN