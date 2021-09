Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον, που έγινε ευρύτερα γνωστός από την αγαπημένη σειρά Sex and the City και τον ρόλο του Στάνφορντ Μπλατς του ομοφυλόφιλου «κολλητού» της Κάρι Μπράντσο.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο γιός του ηθοποιού.

«Η οικογένεια του Sex and the City έχασε ένα μέλος της. Τον αγαπημένο Γουίλι Γκάρσον», δήλωσε ο παραγωγός του Sex and the City Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.



Πηγή: skai.gr