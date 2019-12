Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61ος ετών, η δημοφιλής τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον, όπως μεταδίδουν σουηδικά ΜΜΕ.

Marie Fredriksson dead: Roxette-star has passed away at 61 https://t.co/0telouGuk3 — Expressen (@Expressen) December 10, 2019

Η Σουηδέζα σταρ της ποπ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2002. Ήταν παντρεμένη με τον Μικαελ Μπόλιος με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Η Μαρί Φρέντρικσον σε συναυλία στο Σίδνεϊ το 2012

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι μια από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπητές καλλιτέχνες έφυγε από τη ζωή. Η Μαρί Φρέντρικσον πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου μετά από μακρόχρονη ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση του ατζέντη της.

Καταιγισμός συλληπητήριων μηνυμάτων για τον θάνατο της σπουδαίας τραγουδίστριας, στους επίσημους λογαριασμούς των Roxette στο Facebook και στο Instagram.

Η Φρέντρικσον μαζί με τον Περ Γκρέσλε, δημιούργησαν το 1986 το σουηδικό ποπ - ροκ δίδυμο των Roxette. Οι Roxette έχουν πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έκαναν τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο "Billboard" των Η.Π.Α: «The Look», «Listen to your Heart», «It must have been Love», «Joyride».

Η Μαρί Φρέντρικσον μαζί με τον Περ Γκρέσλε σε συναυλία των Roxette στο Βερολίνο το 2011

Οι Roxette έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους την περίοδο 1989-1992 και μαζί με αυτό συνδύασαν την παγκόσμια περιοδεία τους η οποία ονομάστηκε "Join the Joyride" το 1991-1992, σύμφωνα με την Wikipedia. Υλοποίησαν ακόμα μία παγκόσμια τουρνέ το 1994-1995 με το όνομα "Crash!Boom!Bang!World Tour".

Όταν το γκρουπ σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις για μερικά χρόνια το 2001 έκαναν μία πανευρωπαϊκή περιοδεία με 26 συναυλίες με το όνομα "Room Service Tour". Συνολικά, είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο σουηδικό μουσικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA.

