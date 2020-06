Πέθανε, πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 ετών, η τραγουδίστρια Βέρα Λυν, η γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με την εμψύχωση των Βρετανών στρατιωτών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, η ντέιμ Βέρα Μάργκαρετ Λυν, απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης, ενώ η ημερομηνία της κηδείας της θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Με πραγματικό επώνυμο Γουέλτς (Vera Margaret Lynn, n. Welch, αγγλ. προφορά «Βίρα Λυν», γενν. 20 Μαρτίου 1917) ήταν Αγγλίδα τραγουδίστρια, που ήταν πολύ δημοφιλής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Υπήρξε επίσης τραγουδοποιός και ηθοποιός.



Κατά τον πόλεμο περιόδευε δίνοντας σχεδόν συνεχώς συναυλίες για τα βρετανικά στρατεύματα εντός και εκτός Αγγλίας, φθάνοντας μέχρι την Αίγυπτο, τις Ινδίες και τη Βιρμανία. Τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί περισσότερο με τη φωνή της είναι τα θρυλικά «We'll Meet Again», «The White Cliffs of Dover», «A Nightingale Sang in Berkeley Square» και «There'll Always Be an England».



Παρέμεινε δημοφιλής και μετά τον πόλεμο, εμφανιζόμενη στην τηλεόραση στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ, ηχογραφώντας τραγούδια όπως το «Auf Wiederseh'n Sweetheart» και το πρώτο σε πωλήσεις στην πατρίδα της «My Son, My Son». Το 2009, σε ηλικία 92 ετών, έγινε η γηραιότερη εν ζωή καλλιτέχνιδα που μπήκε στην κορυφή των πωλήσεων άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το We'll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn.



Μάλιστα, το 2017 έβγαλε το άλμπουμ Vera Lynn 100 με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά της, που έφθασε το νο. 3 στις πωλήσεις, καθιστώντας την τον γηραιότερο καλλιτέχνη (άνδρα ή γυναίκα) στην ιστορία της τέχνης (και πρώτο υπεραιωνόβιο ερμηνευτή/-τρια) που έβγαλε άλμπουμ το οποίο μπήκε στα 10 κορυφαία σε πωλήσεις σε κάποια χώρα.



Η Λυν είχε αφιερώσει πολύ χρόνο και ενέργεια σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, σχετικές με βετεράνους πολεμιστές, παιδιά με ειδικές ανάγκες και καρκινοπαθείς. Το 2000 ονομάστηκε «η Βρετανίδα που χαρακτήρισε καλύτερα το πνεύμα του 20ού αιώνα».



Η Βέρα Λυν τιμήθηκε με το βρετανικό Μετάλλιο Πολέμου 1939-1945 και τον «Αστέρα της Βιρμανίας», καθώς και με το παράσημο Officer of the Order of the British Empire (OBE) το 1969.



Το 1977 ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης του Νάσβιλ (ΗΠΑ) και το επόμενο έτος τιμήθηκε αντίστοιχα με το «Freedom of the City» από την πόλη του Λονδίνου.

Ανακηρύχθηκε Αξιωματικός του τιμητικού Τάγματος του Αγίου Ιωάννου (OStJ) το 1998 και το 2000 παρέλαβε ένα ειδικό «Βραβείο του πνεύματος του 20ού αιώνα». Δρόμος που φέρει το όνομά της (Vera Lynn Close)[32] υπάρχει στο Φόρεστ Γκέιτ του Ανατολικού Λονδίνου.



Το 2016 έλαβε το παράσημο του «Τάγματος των Συνοδών της Τιμής» (Order of the Companions of Honour, CH) για «υπηρεσίες στο πεδίο της ψυχαγωγίας» και για το φιλανθρωπικό της έργο.





Με πληροφορίες από wikipedia

Πηγή: skai.gr