Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, η ηθοποιός Έλεν Μακρόρι νικημένη από τον καρκίνο.

Ήταν γνωστή από τους ρόλους της στη σειρά Peaky Blinders, σε ταινίες του Χάρι Πότερ καθώς και στο Skyfall του Τζέιμς Μποντ.

Helen McCrory as Polly Gray



All our love and thoughts are with Helen’s family.



Rest in peace. pic.twitter.com/HBEg4Hz2Up