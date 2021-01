Περίπου 40 εκατ. άτομα παρακολούθησαν την ορκωμοσία Μπάιντεν – Η DW τρόλαρε τον Τραμπ (video)

Περίπου 40 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της προεδρικής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν μέσω έξι τηλεοπτικών δικτύων, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen data που δημοσιοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη.

Πρόκειται για αύξηση τηλεθέασης κατά 4% σε σύγκριση με τον αριθμό των τηλεθεατών που είχαν παρακολουθήσει την ορκωμοσία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο αριθμός αυτός των τηλεθεατών καλύπτει χρονικό διάστημα τηλεθέασης 30 λεπτών από τις 11:45 της Τετάρτης, όταν ορκίστηκε ο Μπάιντεν, αλλά και τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του ομιλίας από το χώρο της ορκωμοσίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Στη μέτρηση συμπεριλαμβάνονται τα τηλεοπτικά ακροατήρια των δικτύων ABC, CBS και NBC, αλλά και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης Fox News, CNN και MSNBC.

Το 2017, περίπου 38,3 εκατομμύρια τηλεθεατών είχαν παρακολουθήσει την τελετή της ορκωμοσίας και την ομιλία του Τραμπ μέσω των ίδιων τηλεοπτικών δικτύων.

Τα στατιστικά στοιχεία της τηλεθέασης δεν συμπεριλαμβάνουν τους ανθρώπους που παρακολούθησαν ζωντανά την τελετή της ορκωμοσίας μέσω της σύνδεσής τους με ψηφιακές πλατφόρμες (Twitter, Facebook και YouTube) ούτε όσους παρακολούθησαν την τελετή της ορκωμοσίας από την τηλεόραση, αλλά εκτός του σπιτιού τους, όπως π.χ. από μπαρ ή εστιατόρια.

Florida man goes home after four tumultuous years in public office. pic.twitter.com/yESICErT3R