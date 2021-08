Σε άρθρο με τίτλο «Ο πλανήτης καίγεται εδώ και ένα μήνα - δείτε τι συμβαίνει» (The World Has Been On Fire for the Past Month. Here's What It Looks Like), το περιοδικό «ΤΙΜΕ» παρουσιάζει με φωτογραφίες τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές σε πολλές χώρες του βορείου ημισφαιρίου το φετινό καλοκαίρι και το ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε αυτό.

Το περιοδίκο εστιάζει με συγκλονιστικές φωτογραφίες σε Τουρκία, Καλιφόρνια, Ρωσία, Καναδά, Λίβανο, Ιταλία αλλά και από την Ελλάδα όπου αποτυπώνει τις προσπάθειες κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών στη Βαρυμπόμπη.

Επίσης, σημειώνει ότι «αν και πολλές από αυτές τις χώρες είναι συνηθισμένες σε καλοκαιρινές δασικές πυρκαγιές, ωστόσο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής διαδραματίζει ρόλο στην δημιουργία πολύ ξηρών άνυδρων συνθηκών που επιτρέπουν το συχνότερο και με μεγαλύτερη ένταση και διάδοση ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών».

Περιγράφοντας τις συνθήκες καύσωνα και των δασικών πυρκαγιών σε διάφορες χώρες, η αρθρογράφος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα η θερμοκρασία στις 4 Αυγούστου έφθασε τους 47,1 βαθμούς Κελσίου και ότι στην συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά στα προάστια της Αθήνας εξαναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το TIME υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος καθώς τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και που παράγονται κατά κόρον κατά τη διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, αλλά και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, θα προκαλέσουν άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια που με την σειρά της θα δημιουργεί συνθήκες ξηρασίας και κατ’ επέκταση πολλαπλασιασμό των δασικών πυρκαγιών.

Είναι ανάγκη να διακόψουμε αυτόν το φαύλο κύκλο μέσω προγραμμάτων μείωσης των ρύπων και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, τονίζει επίσης η αρθρογράφος προσθέτοντας ότι μέχρι να το πετύχουμε θα γινόμαστε μάρτυρες πολλών τέτοιων καταστάσεω

Πηγή: TIME