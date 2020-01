«Περάστε έξω» : Ο Εμανουέλ Μακρόν απαίτησε σήμερα από άνδρες της ισραηλινής ασφάλειας να αποχωρήσουν από μια εκκλησία στην Ιερουσαλήμ κατά την επίσκεψή του στην Βασιλική της Αγίας Άννας.

Macron #YELLS (in English) at Israeli police to leave French church.



Macron is visiting Israel, while the revolt against Rothschild banker #Macron is spreading throughout #France.pic.twitter.com/O6wt3xu6aW