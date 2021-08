Μετά από ένα ματς που… δεν γινόταν να χάσει, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και παιδεύτηκε, πήρε τη νίκη με 2-1 σετ κόντρα στον Καναδό (Νο.17) Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά του Western & Southern Open! Μάλιστα, ξημερώματα Κυριακής (01:00) θα κοντραριστεί με τον πανίσχυρο Σάσα Ζβέρεφ για μια θέση στον τελικό.

Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κάνει πανεύκολα το 1-0 (6-2), αφήνοντας την αίσθηση ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ. Παρόλα αυτά ο 21χρονος αντίπαλός του έκανε το comeback ισοφαρίζοντας σε 1-1 (5-7), για να έρθει ο Στέφανος ωστόσο στο τέλος και να το «καθαρίσει» με συνοπτικές διαδικασίες (6-1).



Έτσι, ο Τσιτσιπάς έφτασε φέτος τις 48 νίκες, προκρίθηκε στον ένατο ημιτελικό μέσα στο 2021 και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις ενόψει του US Open που θα διεξαχθεί 31 Αυγούστου με 12 Σεπτεμβρίου.

Make that five straight for Stef 🖐@steftsitsipas secures a fifth win in a row against Auger-Aliassime, battling past him 6-2 5-7 6-1 to reach back-to-back Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/zOdj92hxUO