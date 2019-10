Στη δημοσιότητα έδωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο, ένα βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο τραβήχτηκε από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και δείχνει την επιχείρηση κατά του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Στο απόσπασμα φαίνεται μια πάνοπλη ομάδα στρατιωτικών να κατευθύνεται προς το κτίριο όπου βρισκόταν ο αλ Μπαγκντάντι.

Ο αρχηγός του ISIS προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας σε τούνελ και έχοντας μαζί του τρία από τα παιδιά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις ζήτησαν από τον Μπαγκντάντι να παραδοθεί αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε στο γιλέκο του και αυτοκτόνησε παίρνοντας μαζί του στον θάνατο και τα παιδιά του.

Στα βίντεο διακρίνονται μαχητές του ISIS, από δύο διαφορετικές τοποθεσίες κοντινές όμως μεταξύ τους, να πυροβολούν κατά αμερικανικού αεροσκάφους που συμμετείχε στην επιχείρηση εξόντωσης του Μπαγκντάντι.

Ο στρατηγός Κένεθ Φρανκ δεν επιβαβαίωσε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του ο Μπαγκντάντι ούρλιαζε και έκλαιγε αλλά επιβεβαίωσε ότι από την ανάλυση του DNA, σίγουρα σκοτώθηκε.

Αποκάλυψε ότι ο σκύλος που βοήθησε στον εντοπισμό του αρχηγού του ISIS, είναι τεσσάρων ετών και έχει συμμετάσχει σε 50 μάχες.

Τα ντοκουμέντα έρχονται στη δημοσιότητα, λίγες ημέρες αφότου Σύροι ακτιβιστές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή της αεροπορικής επίθεσης στην περιοχή που βρισκόταν ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγραψε ότι μετά τον βομβαρδισμό υπήρξε και χερσαία επιχείρηση από Αμερικανούς κομάντος.



"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w