Απίστευτες εικόνες από την Βόρεια Κορέα με χιλιάδες στρατιώτες του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν να παρελάυνουν με στολές βιοχημικού πολέμου και μάσκες αερίων.

In pictures: North Korea celebrates 73rd anniversary of its foundation with a night time military parade in the capital, displaying marching rows of personnel in orange hazmat suits but no ballistic missile pic.twitter.com/3f9jbHPEQ9