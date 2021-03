Την μετά-κορωνοϊού εποχή βιώνουν οι πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι φαίνεται να άφησαν για τα καλά πίσω τους την πανδημία επιστρέφοντας στην κανονικότητα.

Βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κάτοικους του Τελ Αβίβ -χωρίς μάσκες- να χορεύουν σε χώρους εστίασης, να μαζεύονται σε μεγάλες παρέες και να συνεχίζουν τη ζωή τους από εκεί που την άφησαν πριν εμφανιστεί ο κορωνοϊός, ενώ την ίδια ώρα χώρες της Ευρώπης, αλλά και υπερδυνάμεις όπως η Αμερική και η Ρωσία παλεύουν για να καταστείλουν τον «αόρατο» εχθρό.

Το Ισραήλ εστίασε στο εμβολιαστικό του πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες αισιοδοξίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Google, μέχρι τώρα το Ισραήλ έχει εμβολιάσει πλήρως 4,36 εκατομμύρια πολίτες, φτάνοντας στο 48,19% του πληθυσμού του.

Η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη που βιώνει τώρα η χώρα του Ισραήλ είναι αποτέλεσμα της σωστής οργάνωσης και του προγραμματισμού από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης, παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες χώρες για να έχουν άμεσα αποτελέσματα.

