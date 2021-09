Ο Ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος καταστράφηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, θα τελέσει για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια λειτουργία, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Το νέο κτίσμα - κομψοτέχνημα είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο, και διαθέτει ειδικό κέντρο όπου πιστοί άλλων θρησκειών και δογμάτων θα μπορούν να προσεύχονται και να τιμούν τη μνήμη αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Επειδή η αποπεράτωση του ναού δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν θα μπορούν να τελούνται καθημερινά λειτουργίες μέσα στους επόμενους μήνες. Η αποπεράτωση του εξωτερικού του ναού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, οπότε θα τελεστούν τα Θυρανοίξια υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

